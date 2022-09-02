«У него — генетика, у нее — фотошоп»: блеснувшую на публике жену Маликова подняли на смех

Дмитрий Маликов в честь 1-го сентября поделился трогательным семейным снимком, на котором они всей семьей позируют на линейке их младшего сына Марка. Также музыкант добавил и кадр, на котором в прошлом отводил старшую наследницу Стефанию тоже в первый класс.

«Только Стефанию отвели в первый класс, а уже и институт закончила, а Марка сегодня ведем в подготовительный!» — пишет музыкант.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию знаменитости. Многие обратили внимание не на трогательную историю Маликова, а на внешность семейной пары: по мнению фанатов, Елена все чаще прибегает к косметическим процедурам и не стесняется ретушировать свои фотографии. Таким образом, как уверены фанаты, она пытается скрыть свой возраст и выглядеть в лучшем свете.