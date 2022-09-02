Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «У него — генетика, у нее — фотошоп»: блеснувшую на публике жену Маликова подняли на смех

«У него — генетика, у нее — фотошоп»: блеснувшую на публике жену Маликова подняли на смех

2 сентября 2022 09:45
«У него — генетика, у нее — фотошоп»: блеснувшую на публике жену Маликова подняли на смех

Поклонники не смогли сдержать свое мнение.

Дмитрий Маликов в честь 1-го сентября поделился трогательным семейным снимком, на котором они всей семьей позируют на линейке их младшего сына Марка. Также музыкант добавил и кадр, на котором в прошлом отводил старшую наследницу Стефанию тоже в первый класс. «У него — генетика, у нее — фотошоп»: блеснувшую на публике жену Маликова подняли на смех

«Только Стефанию отвели в первый класс, а уже и институт закончила, а Марка сегодня ведем в подготовительный!» — пишет музыкант.

«У него — генетика, у нее — фотошоп»: блеснувшую на публике жену Маликова подняли на смех Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию знаменитости. Многие обратили внимание не на трогательную историю Маликова, а на внешность семейной пары: по мнению фанатов, Елена все чаще прибегает к косметическим процедурам и не стесняется ретушировать свои фотографии. Таким образом, как уверены фанаты, она пытается скрыть свой возраст и выглядеть в лучшем свете.

«У него — генетика, у нее — фотошоп», — уверены подписчики.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video