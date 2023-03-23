У мужа на глазах: с кем крутила тайный роман Бахметьева из «Теста на беременность»

Светлана Иванова не жалуется на невостребованность у режиссеров, поэтому ее фильмография насчитывает большое количество разных проектов. Несмотря на плотный рабочий график, артистка, известная многим по роли Бахметьевой из сериала «Тест на беременность», наладила и личную жизнь. Хотя легким ее путь к счастью не назовешь.

Во время работы над одним из фильмов актриса сблизилась с оператором Вячеславом Лисневским. Вскоре коллеги по цеху поняли, что их связывает не только дружба, и решили пожениться. Правда, церемонию провели на Мальдивах, поэтому законной силы этот брак не имел.

Тем не менее для всех Иванова и Лисневский были мужем и женой, поэтому новость об их расставании была шоком для многих. Как оказалось, не ожидал такого поворота событий и муж знаменитости.

Буквально у него на глазах звезда экрана закрутила роман с режиссером Джаником Файзиевым. Светлана снималась в его проекте «Август. Восьмого», поэтому возлюбленным какое-то время удавалось скрывать свою связь. Однако затем артистка забеременела, и тогда ей пришлось принять важное решение.

В результате Иванова ушла от первого мужа. Спустя время она вышла замуж за нового возлюбленного, которому еще до свадьбы родила двух дочек — Полину и Миру.