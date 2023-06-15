У Михалкова есть двойник среди актеров: все это время был у вас под носом (фото)

Впервые Никита Михалков появился на экранах в драме Константина Воинова «Солнце светит всем». После этого артист активно снимался в кино, покоряя зрителей не только своим талантом, но и эффектной внешностью. При этом далеко не все поклонники знали, что в то же время в Москве карьеру строил артист, которого с трудом можно было отличить от Михалкова.

Как оказалось, Валентин Смирнитский, звезда «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» и «Визита к Минотавру», в молодости был точной копией знаменитого артиста. Смирнитский родился на год раньше Михалкова и даже учился вместе с ним в училище имени Щукина.

Неожиданное совпадение шокировало поклонников советского Портоса. Обсуждая его детские снимки, которыми он поделился в одном из интервью, они с удивлением отметили схожесть актеров. По их мнению, Михалкова и Смирнитского можно даже признать братьями.