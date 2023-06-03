У Марка Захарова есть только один провальный фильм: хуже и придумать было нельзя

Марк Захаров достиг небывалого успеха в качестве театрального режиссера. Фильмы он почти не снимал. А те, что снимал, публика и критики считали чуть ли не гениальными. Но простая истина известна всем: и на старуху бывает проруха. Провальное кино и связанные с этим последствия настигли даже такого мэтра, как Захаров.

Какой фильм был самым неудачным в карьере режиссера? «Убить дракона». Создание киноленты пришлось на смутный период перестройки. Тогда каждый режиссер мечтал высказаться на злобу дня и на социальную тему. Получалось не у всех. Не вышло и у Захарова.

Вместо элегантного кино, которое зритель привык получать от Захарова, поклонники столкнулись с явно политической и провокационной агитацией, не свойственной изящному и тонкому творцу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что «Дракон» с треском провалился в российском прокате, а до Запада, как водится, не дошел.