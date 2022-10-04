У Марго Робби и Кары Делевинь большие неприятности: их обвиняют в нападении

Марго Робби и Кара Делевинь не только одни из самых популярных в наши дни голливудских звезд, но и довольно близкие подруги, регулярно попадающие вместе в объектив папарацци. И нередко это заканчивается скандалом. Так и произошло на днях, когда обе актрисы оказались в центре происшествия, связанного с нападением на фотографа.

Как рассказывает издание PageSix , представители обеих актрис обвинили Педро Альберто Оркеру в том, что он бесцеремонно нарушил их личное пространство и начал «агрессивно фотографировать», в результате чего дело закончилось потасовкой. Но сам папарацци изложил журналистам совсем другую версию.

По словам Оркеры, во время возникшей неразберихи около ресторана, на выходе из которого он встретил актрис, Марго Робби в какой-то момент вместо того, чтобы сесть в такси, оказалась на земле. Увидев, что фотограф снимает попавшую в унизительное положение подругу, Кара Делевинь просто натравила на него своих приятелей, которые начали избивать Оркеру и пытались отнять у него камеру.

В итоге папарацци получил перелом руки, травму головы и множественные ушибы. В то же время актрисы вместе с друзьями просто сбежали с места происшествия, оставив Оркеру лежать на земле. Но теперь им все равно придется появиться в полиции, чтобы объяснить свое поведение.