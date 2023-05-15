У людей с этими фамилиями предки точно были крепостными: проверьте себя

В детстве каждый второй ребенок гордился своей «исконно русской» фамилией. Вспомните, быть Александровым, Гончаровым, или Ивановым считалось среди ребятни гораздо более престижным, чем Вопиловским или Беловицким. Однако лишь знатоки истории государства Российского в курсе, как обстоят дела на самом деле.

А на самом деле фамилии с окончаниями на -ов и -ев появились в языке при переходе из отчеств. То есть с огромной долей вероятности их на Руси носили бывшие крепостные крестьяне. Именно этим людям с отменой крепостного права стали давать паспорта. Но с условием: фамилия должна быть максимально простой, чтобы указывать на место бывшего «раба». Вот почему новые паспортные данные экс-крепостным «делали» из отчеств. Был Александрович, стал Александров. Был сын Ивана, стал Иванов.

Существовал и иной маркер бывшего крепостного — фамилия, которую «сотворили» из профессии. Так что если вы Кузнецов или Пастухов, то надеяться на графские корни явно не стоит.

Играло роль и географическое положение. Если бывший крепостной жил в южном районе, его нарекали Южаковым, в новой деревне — Новиковым. Так что несложно понять, что огромное количество русских фамилий имело «сомнительное» происхождение.

Но отчаиваться носителям «простецких» фамилий не стоит. Важно помнить простую данность: главное, чтобы человек был хороший.