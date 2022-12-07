У Луи де Фюнеса был красавец-сын: при взгляде на него ахнет любая (фото)

В 1965 году в фильме «Фантомас разбушевался» впервые появился на экранах юный Оливье де Фюнес. От обаятельного красавчика зрительницы остались в восторге. Голубоглазый парень мог разбить любое сердце. В дуэте с отцом Луи де Фюнесом он смотрелся очень органично. Однако Оливье снялся всего в шести фильмах, после чего завершил карьеру.

Молодой человек сразу не собирался становиться актером. Он мечтал быть гонщиком, поэтому Луи де Фюнес, опасаясь за сына, и решил занять его съемками. Но в 1973 году Оливье твердо решил оставить кино и все-таки стал пилотом, правда, не гоночного болида, а самолета. Мужчине удалось построить карьеру профессионального летчика, и до 2010 года он работал на рейсах Air France. Затем он вышел на пенсию.

Тем не менее к творчеству отца Оливье всегда относился с большим уважением. В 2007 году вместе с братом Патриком он выпустил книгу «Не говорите обо мне слишком много, дети мои!». Личная жизнь наследника актера тоже сложилась: он счастливо женат и воспитал троих детей.