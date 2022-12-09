У иностранцев подкосились ноги от русской народной песни: не догадаетесь какой

Многие русские народные песни особенно ценятся за рубежом. Доказывает это и известная композиция «Ой, да не вечер». Считается, что ее герой — Стенька Разин, который видит сон о своем нелегком будущем. В Сети можно найти англоязычный вариант исполнения песни, который, как оказалось, оценили сотни зарубежных пользователей. Комментаторы отметили чудесную музыку и красивый язык в композиции.

«Эта мелодия будто влетает ветерком в мое окно, весь дом наполнен большим чувством», «Песня вызывает слезы», «Будто я дотронулась до русской души, аж дух захватывает», «У меня подкосились ноги от этого величия», «Мое сердце тает, как маленькая льдинка», — написали пользователи.

А некоторые из них даже отметили, что именно народное пение побудило их заниматься изучением русского языка. Правда, тот факт, что композиция связана с Разиным, который умер мучительной смертью, показался слушателям слишком страшным.