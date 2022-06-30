У гроба в мини-юбке: экс-супруга Пьера Нарцисса вывела россиян из себя

Поклонники не остались в восторге от экспериментов со стилем.

Валерия Калачева взбудоражила пользователей Сети, появившись на прощании с Пьером Нарциссов в мини-юбке. Фанаты посчитали подобный наряд неуместным.

Бывшая избранница артиста вместе с его дочерью Каролиной Кристель стали первыми, кто подошел к гробу на траурной церемонии. Как можно заметить в видео Telegram-канала «Звездная пыль », которое можно посмотреть по ссылке, Калачева выбрала весьма короткую юбку, которая оголила большую часть ее бедер. По мнению фанатов, не оставивших без внимания эту деталь, экс-супруга певца выглядит весьма неуместно рядом с телом покойного в таком откровенном образе.

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Также не оценили поклонники и глубокое декольте Калачевой. По их мнению, на подобные мероприятия нужно одеваться намного скромнее, даже несмотря на жаркую погоду, и проявлять уважение к собравшимся.