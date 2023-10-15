У главной красавицы турецких сериалов есть сестра: полная противоположность Ханде Эрчел

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» по праву считается одной из самых привлекательных турецких актрис. Поклонники внимательно следят как за новыми ролями, так и за личной жизнью девушки. Ханде часто сравнивают со старшей сестрой Гамзе. Обе настоящие красавицы, хотя совсем не похожи друг на друга.

Младшая Эрчел — знойная брюнетка с карими глазами, как и большинство турчанок. А вот Гамзе получила от родителей очень экзотичную для южной страны внешность. У нее светлая кожа, русые волосы и голубые глаза.

Не зная ее национальности, эту красавицу можно было бы принять за славянку.

Старшая из сестер Эрчел получила образование дизайнера и стала создавать линии мужской одежды, параллельно подрабатывая моделью. Девушка сыграла несколько ролей в сериалах, но такого успеха, как у Ханде, добиться не смогла. Тем не менее она пользуется большой популярностью в социальных сетях — у ее блога почти 5 миллионов подписчиков.