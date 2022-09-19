У «Гарри Поттера» могла быть «дикая» концовка: вот чего хотел Дэниел Рэдклифф

Книги и фильмы о Гарри Потере стали культурной базой, на которой выросли многие из молодых людей поколения 1990-х и начала 2000-х. Актеры из экранизации истории взрослели вместе со зрителями на протяжении всех 10 лет, в течение которых проходили премьеры разных частей франшизы. Исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф начал сниматься, когда ему было всего 11 лет. А после премьеры последнего фильма из серии актер отметил 22-й день рождения.

За это время он настолько привык к персонажу, что даже сам придумал для него закономерный финал. Как выяснилось, Рэдклифф выступал за смерть Гарри Поттера в конце истории. По его мнению, только так волшебник мог гарантированно уничтожить Волан-де-Морта.

«С нетерпением жду возможности сыграть сцену смерти», — даже заявлял Дэниэл.

Позже он отказался от своих слов, отметив, что такой финал был бы слишком очевидным. Оказалось, что о книжном «убийстве» одного из центральных положительных персонажей задумывалась и писательница Дж. К. Роулинг, но решила не идти на такие меры.