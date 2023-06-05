У брошенной в казенном учреждении Федосеевой-Шукшиной инсульт: родные делают вид, что все нормально

Не успел народ отойти от тревожных вестей о Никите Михалковом, как дурные слухи поползли о самочувствии Лидии Федосеевой-Шукшиной. Актриса, о которой в последнее время почти ничего не слышно, угодила в больницу.

По крайней мере, так утверждает источник «Известий». Согласно последним данным, артистку госпитализировали 5 июня с подозрением на инсульт. На данный момент звезда находится в реанимации одной из московских больниц. Врачам необходимо провести полное обследование, чтобы поставить точный диагноз и начать лечение. Стоит отметить, что официальной информации пока нет. Родственники знаменитости хранят молчание.

Напоминаем, что в 2022 году широко обсуждался переезд Федосеевой-Шукшиной в дом престарелых. Вполне возможно, что актриса до сих пор проживала в казенном учреждении.