У Баталова есть еще одна дочь, родившаяся без особенностей: наверняка видели в кино

У звезды советского кино Алексея Баталова было две дочери. Старшая Надежда окончила Институт иностранных языков и работала переводчиком, а младшая Мария стала писательницей и сценаристкой. Она родилась с диагнозом ДЦП. Воспитание девочки требовало много сил, поэтому дочь от первого брака всегда недополучала внимания отца.

Но есть и еще одна артистка, которая может назвать Баталова своим вторым отцом. Звезда комедийных шоу Анна Ардова является наследницей сразу нескольких актерских династий. Ее отец — Борис Ардов, единоутробный брат Алексея Владимировича.

С самого детства она проводила много времени с дядей, а также с отчимом Игорем Старыгиным.

С такими наставниками у девушки просто не было иного выбора, кроме как стать актрисой.

Хотя преодолеть Анне пришлось немало: как продолжательница дела нескольких звездных семей она сталкивалась с завышенными требованиями.