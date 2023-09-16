У Баталова есть еще одна дочь, родившаяся без особенностей: наверняка видели в кино
Продолжила дело артиста и преуспела.
У звезды советского кино Алексея Баталова было две дочери. Старшая Надежда окончила Институт иностранных языков и работала переводчиком, а младшая Мария стала писательницей и сценаристкой. Она родилась с диагнозом ДЦП. Воспитание девочки требовало много сил, поэтому дочь от первого брака всегда недополучала внимания отца.
Но есть и еще одна артистка, которая может назвать Баталова своим вторым отцом. Звезда комедийных шоу Анна Ардова является наследницей сразу нескольких актерских династий. Ее отец — Борис Ардов, единоутробный брат Алексея Владимировича.
С самого детства она проводила много времени с дядей, а также с отчимом Игорем Старыгиным.
С такими наставниками у девушки просто не было иного выбора, кроме как стать актрисой.
Хотя преодолеть Анне пришлось немало: как продолжательница дела нескольких звездных семей она сталкивалась с завышенными требованиями.