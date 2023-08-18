У «Адской кухни» был еще один ведущий: Ивлев ненавидит его и называет никудышным

Телепроект «Адская кухня» с прославленным поваром Гордоном Рамзи был так успешен, что породил множество копий по всему миру. Не осталась в стороне и Россия. Шоу запускали дважды, хотя с этим согласятся не все.

Сегодня главным шеф-поваром телевидения стал Константин Ивлев, но он появился только во второй версии проекта. До него примерить на себя роль российского Гордона Рамзи успел петербургский ресторатор Арам Мнацаканов.

Кандидатура армянина показалась спорной многим зрителям. Хотя он был опытным предпринимателем в ресторанном бизнесе, готовить сам Арам не умел, а это противоречит концепции оригинального шоу. Кроме того, играть злого и строгого босса у него получалось плохо. В результате «Адскую кухню» закрыли после двух сезонов и перезапустили уже на другом канале.

Ивлев, получив главную роль в телепроекте, сразу начал отзываться о Мнацаканове крайне негативно. Он называл армянина никудышным бизнесменом и категорически отказывался считать свой сезон третьим: для Константина его «Адская кухня» стала первой на российском телевидении.