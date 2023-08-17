Тюрьма сказалась: ахнете, увидев одну из самых красивых актрис СССР перед смертью

В советском кинематографе красавиц было немало. Одна из них — Валентина Малявина. Потрясающая внешность не принесла ей счастья. В последние годы перед смертью знаменитость вызывала к себе только жалость.

Жизнь артистки перевернул 1983 год: тогда ее приговорили тюремному заключению, признав виновной в убийстве сожителя, актера Станислава Жданько. За решеткой она провела пять лет, которые, увы, не прошли бесследно. На непростую судьбу звезда никогда не сетовала. Говорила, что ей было предначертано узнать, что такое преступный мир, поэтому свою участь приняла покорно.

Оказавшись на свободе, Малявина вернулась к любимой профессии — служила в театре «Артист».

Незадолго до смерти она дала интервью Андрею Малахову в шоу «Прямой эфир». Во время записи программы постаревшая актриса выглядела удручающе. Тогда знаменитость уже была слепой.

Зрение Валентина Александровна потеряла в начале нулевых в результате травмы. Артистки не стало осенью 2021 года. Ей было 80 лет.