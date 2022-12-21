Тюрьма и суд с отцом за фамилию: участь сына Алена Делона страшнее любого триллера

Мировой секс-символ Ален Делон, несмотря на все слухи о его любвеобильности, был женат всего дважды. От этих браков у него родилось трое детей, некоторые из которых унаследовали не только красоту актера, но и его сложный характер. Особенно непросто сложилась судьба старшего сына Делона — Энтони.

Как позже написал молодой человек в своей автобиографии, фактически он рос беспризорником. Делон вскоре расстался с актрисой Натали Бартелеми: обе звезды были увлечены карьерами и позабыли о воспитании ребенка. Энтони рос в страхе перед влиянием отца, величиной его фигуры. Подросток предпочитал проводить время вне дома и вскоре связался с плохой компанией.

В 18 лет Энтони попал в тюрьму. Его обвинили в незаконном ношении оружия и угоне машины. Молодой человек утверждал, что власти хотели провести показательный процесс над представителем «золотой молодежи». Тем не менее Энтони присудили всего 10 месяцев тюрьмы, а в заключении он пробыл только один месяц.

Когда Делон-младший вышел на свободу, он возглавил компанию по производству роскошной одежды и начал появляться на страницах французских журналов. Алена Делона такое поведение сына возмутило, и он подал в суд на наследника, заявив, что тот эксплуатирует их известную фамилию для раскрутки бизнеса. Вскоре стороны пришли к примирению, а фирму Энтони закрыл. Позднее он снимался в некоторых фильмах, но терпеть не мог, когда его сравнивали с отцом.