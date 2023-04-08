Тяжело смотреть: как сейчас выглядит муж Каменской из сериала (фото)

Андрей Ильин настолько полюбился зрителям в роли Алексея Чистякова, мужа Каменской, что пресса и поклонники неоднократно пытались «поженить» артистов. Слухи о романе с Еленой Яковлевой актеру приходится опровергать и сегодня. И это при том, что с начала съемок минуло уже без малого 25 лет.

62-летний артист раздался вширь, стал сильно сутулиться. На когда-то иссиня-черных волосах артиста выступила седина. Она легла на шевелюру одного из самых интеллигентных отечественных актеров кино и театра неравномерным градиентом. Волосы обрели элегантный оттенок соли с перцем.

Сам Ильин уверен, что возраст не про него. Он многое еще не успел, да и не жил совсем, а главная роль у него пока впереди. Такими мыслями он делился с журналистами.

Глядя на погрузневшего актера, вспоминаешь, как много лет прошло. Время редко бывает милосердно к людям. Отрадно, что многие, как Андрей Епифанович, находят в себе силы с оптимизмом смотреть вперед, продолжать строить карьеру и радоваться жизни.