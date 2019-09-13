«Тяжело больная» Анастасия Заворотнюк «ожила» ради корпоратива за 800 тысяч рублей

Кажется, вместо прежней сочувственной атмосферы вокруг актрисы разгорается скандал: если тяжёлой болезни нет, почему сразу это не опровергнуть?

Однако не всё так гладко. Агент Заворотнюк Стас Христов сообщил изданию СтарХит, что она выступит на корпоративе по обыкновенному прайсу, и им нечем удивлять публику. Но подозрения вызывает то, что недавно актриса отменила участие в спектакле «Все мужчины делают это», а также не снимается больше в кино и сериалах. Она не прокомментировала и предложение выступить на телевидении за несколько миллионов рублей.

В поисках правды журналисты попытались подобраться к Заворотнюк как можно ближе и опросили её соседей, а также других людей, которые могли её видеть. Одна из соседок актрисы сообщила неутешительные новости. По её свидетельству, Анастасию недавно забрали в больницу, причём на её голове была косынка. По свидетельству той же соседки, которая поспешила поделиться информацией с прессой, мать Заворотнюк всё время подавлена и рассказала как-то, что дочь не может спать из-за болей в голове.

Кроме того, ходят слухи, что актриса поссорилась со своим мужем Петром Чернышевым и больше с ним не разговаривает, виной тому ревность известного фигуриста.

На фоне противоречивых новостей остаётся только ждать более подробной информации и желать, чтобы слухи о раке головного мозга оказались неправдой.