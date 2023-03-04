Тяжелая зависимость и депрессия: ужасающие подробности жизни Чендлера из «Друзей»

Мэттью Перри известен во всем мире как Чендлер Бинг из сериала «Друзья». Миллионы поклонников не отрываясь следили за жизнью героя на протяжении десяти сезонов, но мало кто знал, насколько сложной была жизнь артиста вне съемочной площадки.

Дело в том, что еще с юности актер злоупотреблял алкоголем. Он начал пить в 14 лет, чтобы справиться с новыми отношениями своей матери. С годами его любовь к спиртными напиткам становилась все больше и больше, что сказывалось на его карьере и личной жизни.

Продолжал пить Перри и во время съемок в «Друзьях». Артист старательно скрывал свою зависимость от коллег и никогда не оказывался на съемочной площадке пьяным, значительно уменьшив количество алкоголя. Перри был уверен, что его жизнь налаживается, пока однажды врач не дал ему таблетку сильного обезболивающего. С того времени знаменитость стал зависим и от наркотических препаратов.

Ситуация изменилась только во время съемок девятого сезона «Друзей». Перри отправился в клинику и был полностью трезв в период работы над выпусками. Но уже после финала сериала он вновь вернулся к алкоголю и таблеткам. Все проекты артиста не были интересны зрителям, он страдал от сильной депрессии и спасался запрещенными препаратами.

«Нечего делать и некого любить, я снова впал в ступор», — описывал то время артист в своих недавних мемуарах.

Сегодня Перри пытается победить свою зависимость. Он признается, что алкоголь и таблетки многого лишили его в жизни, но он готов перейти на новый этап.