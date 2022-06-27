Тяжбы продолжатся после смерти: конфликт Шатунова с Разиным не закончен

Конфликт знаменитостей длится далеко не один год.

Андрей Разин намерен продолжить судебные разбирательства с наследниками Юры Шатунова. В этом уверен близкий друг музыканта Аркадий Кудряшов.

Накануне смерти артиста ему удалось выиграть в суде у бывшего коллеги. По результатам заседания все творчество «Ласкового мая» стало принадлежать именно Шатунову, а подпись Разина на части документов, связанных с коллективом, признали недействительной. Однако теперь, как считает Кудряшов, продюсер все равно продолжит попытки вернуть себе права на композиции группы.

Как рассказал знаменитость порталу «СтарХит », Разин уже успел подать кассационную жалобу. При этом он подготовил два иска, связанных с фонограммами музыканта. Якобы Разин уверен, что на записях его голос.

«Все это он делал втихаря, и мы об этом не знали!» — делится Кудряшов.

Сам Разин при этом никак не комментирует ситуацию. Знаменитость в своих социальных сетях опубликовал прощальную запись, посвященную Шатунову, и выразил соболезнования его близким.