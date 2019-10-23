«Ты простая колхозная баба»: Андрей Разин публично раскритиковал Елену Темникову

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин разразился на своей странице в Instagram гневным постом по поводу поведения 34-летней Елены Темниковой на концерте. Как рассказал Разин, у певицы в Москве на Adrenaline Stadium был сольный концерт. Мероприятие началось с существенной задержкой. Почти час зрители стояли на улице, поскольку в зал их не запустили. Однако ни организаторы, ни сама певица не позаботились о поклонниках и даже не извинились за подобный казус.

«50 минут измученные люди стояли и ждали эту псевдо певицу, которая возомнила из себя хрен знает что», – описал ситуацию Разин.

Когда же пришедших на концерт запустили в зал, Темникова показала, что нисколько не сожалела о затянувшемся ожидании. Она пояснила, что берет пример с Мадонны, которая, дескать, никогда не начинает концертов вовремя.

Возмущенный Разин, напомнивший о своем депутатстве в Госдуме, посчитал поведение певицы нарушением закона об оказании услуг.

«Эту псевдо певицу, псевдо Мадонну наших дней призываю не издеваться над людьми. Ты – простая колхозная баба и ничего из себя не представляешь. А, если зрители сдадут билеты, ты потом поймешь, что корону включать не стоит, а нужно иметь элементарное уважение к своему зрителю», – написал продюсер и посоветовал зрителям сохранить билеты, чтобы получить обратно свои деньги за некачественно оказанные услуги.

«У нас есть такие певицы. Пару песен спели где-нибудь на фабрике звезд и все, думают, что завоевали весь мир», – поддержали продюсера подписчики.