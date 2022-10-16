«Ты больше нигде не будешь петь»: Пугачева в два счета уничтожила карьеру молодой певицы

О крутом нраве Аллы Пугачевой ходит множество слухов. В шоу-бизнесе судачат, что Пугачева неоднократно решала: кого возвысить, а кому загубить карьеру. Жертвой Примадонны стала и талантливая певица Нино Шаншиашвили, более известная как Нуца.

Нуцу Пугачева заприметила в одном из клубов.

Певица пригласила начинающую артистку к себе и наслаждалась ее голосом, пока Нуца не осмелилась исполнить песню Пугачевой «Айсберг». Алла Борисовна объявила девушке, что она спела «Айсберг» лучше нее, но после этого Нуце не быть на сцене. Сказав это, Примадонна ушла. Свое слово Алла Пугачева сдержала – и молодую певицу перестали приглашать даже в клубы.