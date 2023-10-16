Турки в роду есть только у избранных россиян: проверьте и вы себя

Веками народы смешивались, пополняя генофонд друг друга. Сегодня трудно найти чистокровного англичанина без примеси иностранных корней или стопроцентного русского. Чтобы узнать больше о предках, необязательно проходить тест ДНК: достаточно взглянуть на свою фамилию.

Выходцев из Османской империи в России именовали несколькими способами. Часто фамилии российских турков образовывали от слов турецкого языка, прибавляя стандартные русские окончания -ов или -ев. Так появились Айвазовы, Каракозовы. Были и другие варианты окончаний.

Например, -а: это Абаза, Катлама. Часто это было окончания -джи: Куинджи, Боярджи. Некоторые турецкие фамилии заканчивались на -к: Катык или Колчак. Существовал и вариант -заде: Мамедзаде. Еще одна форма -оглу: Мустафаоглу. У людей с такими фамилиями явно в роду были выходцы из солнечной Турции, пишет портал Sem Family.