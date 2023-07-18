Трудно поверить: о родстве леди Ди с главной бунтаркой Голливуда мало кто знал

Многие знаменитости находятся в родстве друг с другом, актерские и музыкальные династии не редкость в любой стране. А связи в мире шоу-бизнеса всегда помогают продвинуться начинающим артистам. Но у некоторых знаменитостей есть родство с настоящими аристократами. Модель и актриса Кара Делевинь оказалась близкой родственницей самой принцессы Дианы.

Кара Делевинь родилась в семье британских аристократов. Принцессе Диане, урожденной Спенсер, она приходится двоюродной племянницей. Сама актриса очень гордится этим фактом, но переживает, что так и не смогла познакомиться с родственницей. Когда принцесса Диана погибла в автокатастрофе, Каре едва исполнилось пять лет.

Делевинь никогда не рассказывала о столь высоком родстве на заре карьеры и не пыталась его использовать, чтобы продвинуться в мире моды и кино. Напротив, всеми своими заслугами Кара обязана только самой себе. Несмотря на бунтарский характер, Делевинь с уважением относится к своим благородным родственникам и регулярно посещает официальные мероприятия британской королевской семьи.