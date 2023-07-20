Трудится в поте лица: у Никиты Преснякова наступили непростые времена в США

Кадрами со съемок Никита Пресняков поделился в социальных сетях. Он написал, что был крайне рад стать частью команды, а также назвал исполнителей очень душевными людьми. Не обошлось и без приключений.

Так, по словам сына Кристины Орбакайте, съемки звездного клипа чуть не сорвала непогода. Из-за сильного ливня возникли некоторые сложности, но с ними удалось справиться. Еще съемочная группа чуть не осталась без своей техники. Кто-то оставил ключи внутри минивэна и захлопнул дверь. А вся аппаратура в тот момент находилась внутри автомобиля. Но Никита Пресняков не растерялся и соорудил что-то вроде удочки из палки, которой он и подцепил ключи, хотя команда уже готовилась разбивать стекло.

В комментариях к посту отметилась и сама певица Firerose. Она назвала Никиту Преснякова очень талантливым и поблагодарила его за совместную работу.

Напомним, 32-летний Никита Пресняков переехал в США в прошлом году. Там с нуля он начал строить карьеру. Внук Аллы Пугачевой пробует себя в качестве оператора и постановщика клипов. И, хотя эта работа отнимает у него много времени и сил, Пресняков доволен тем, что может творчески реализоваться.