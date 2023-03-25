Трое сыновей фигуре не помеха: звезды российского кино это доказали (фото)

Рождение детей — это не только чудо и радость для новоиспеченных родителей, но и настоящее испытание для женщин. Им приходится сталкиваться с тем, что после родов их отражение в зеркале резко меняется. Тонкая талия пропадает, а черты лица уже не кажутся такими же привлекательными, как и раньше.

Особенно сильно страдают артистки, для которых эффектная внешность является одним из главных требований.

Но российские актрисы доказали, что даже после нескольких родов можно оставаться сногсшибательными красавицами. Мария Кожевникова, Глафира Тарханова и Мария Болтнева являются многодетными матерями. При этом, глядя на этих девушек, сложно поверить, что у них уже есть трое детей. Звёзды кино могут похвастаться стройной фигурой, аккуратными чертами лица и яркой лучезарной улыбкой. Они продолжают строить свою карьеру, а кое-кто пробует свои силы и на политической арене.