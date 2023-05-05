Трое из ларца: дочери Глаголевой невероятно похожи друг на друга, но не на мать

Вера Глаголева оставила после себя не только яркие роли, но и трех прекрасных дочерей. Все они уже стали взрослыми и нашли свое место в жизни.

Впервые актриса познала счастье материнства в 1978-м в браке с Родионом Нахапетовом. Старшую дочь супруги назвали Анной. Уже в детстве она впервые снялась в кино — вместе с мамой. Звездная наследница стала балериной и артисткой, и сегодня у нее есть масса поклонников.

Через два года после первых родов Глаголева стала матерью во второй раз. У возлюбленных появилась дочь Мария. Повзрослев, она решила переехать в США, но затем вернулась на родину и сегодня живет в Москве.

Свою младшую дочь Анастасию артистка родила второму мужу Кириллу Шубскому в 1993 году. Она также пошла по стопам матери и стала актрисой. Наладила звездная наследница и личную жизнь — вышла замуж за Александра Овечкина, которому подарила двоих сыновей.

Все три дочери ныне покойной актрисы дружны между собой. Сестры не раз говорили, что в этом заслуга их матери. Между тем поклонники Глаголевой отмечают, что ее наследницы выглядят как невероятные красавицы и похожи друг на друга, но при этом имеют мало общего со своей звездной родительницей.