Триумф превратился в фиаско: почему Петросян не стал Шуриком в «Операции “Ы”»

На счету Евгения Петросяна несколько документальных фильмов, где он играет самого себя. Но мало кто из поклонников догадывается, что артист мог получить полноценную роль в легендарном советском фильме «Операция „Ы“». И карьера юмориста могла сложиться иначе. Оказалось, что Петросян проходил пробы на роль Шурика и даже был одобрен режиссером Леонидом Гайдаем.

Это стало известным после того, как юморист поделился в соцсетях фото, сделанным на съемках комедии. На фото Евгению всего 19 лет. Как рассказал артист, Гайдай уже начал репетировать с ним, но Петросян в итоге оказался от работы. Он решил, что Шурик получится слишком лирическим героем. А себя же Евгений видел прирожденным комиком и не хотел поддерживать романтический образ.

Гайдай попытался переубедить молодого актера, замечая, что его герой только выиграет от комедийных черт. Но Петросян был непреклонен. Более того, он сам посоветовал постановщику попробовать на роль Шурика Александра Демьяненко, который в результате ее и получил. Позже артист осознал, что жалеет об упущенной возможности, ведь комедия стала культовым фильмом, любимым у миллионов зрителей.