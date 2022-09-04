Триумф обернулся провалом: успех «Соломенной шляпки» сыграл с Гурченко злую шутку

Водевиль Леонида Квинихидзе «Соломенная шляпка» вышел на экраны в 1974 году. Прославленному режиссеру удалось пригласить в свой фильм множество именитых актеров, а главные роли исполнили Людмила Гурченко и Андрей Миронов. Картина тут же стала хитом у советских зрителей, однако, как оказалось, весьма негативно сказалась на карьере артистов.

Дело в том, что примерно в то же время Эльдар Рязанов планировал свою картину «Ирония судьбы». Он активно выбирал артистов, которых пригласит на главные роли, и одна из предпочитаемых пар была как раз Миронов-Гурченко. По мнению режиссера, они смогли бы прекрасно рассказать придуманную им историю. Но Рязанов тут же отказался от этой идеи, как только увидел «Соломенную шляпку».

Неизвестно, почему же постановщик решил не приглашать Миронова и Гурченко в свой фильм. Возможно, ему показалось, что водевиль выглядит слишком несерьезно для актеров, которые будут играть в его ленте. Или же он не оценил игру знаменитостей. В итоге главные роли в фильме исполнили Андрей Мягков и Барбара Брыльска, и спустя столько лет невозможно представить кого-то еще в образах Нади и Жени.