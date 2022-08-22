Триумф был недолгим: куда пропали эффектные ведущие «Клуба бывших жен»

Закрепиться на телевидении удалось лишь двум женщинам из квартета.

«Клуб бывших жен» на протяжении нескольких лет помогал женщинам пережить тяжелый развод с мужем. На программе женщины получали шанс перевоплотиться, похорошеть и сменить имидж.

Звездами проекта были четыре очаровательные ведущие: Лера Кудрявцева, Вера Сотникова, Аврора и Жанна Эпле. Закрепиться на телевидении удалось лишь эффектной блондинке и шатенке: Эппле и Аврора исчезли вместе с проектом.

Долгое время о судьбе знаменитых актрис ничего не было известно. Лишь спустя время оказалось, что Аврора сменила вид деятельности и занялась продюсированием. Спустя считанные месяцы после закрытия она взяла под свое крыло никому не известную певицу.

Жанна Эппле, в свою очередь, поспешила сделать ставку на семейные отношения. Актриса воспитывает двух сыновей, появившихся в браке с «тайным» мужчиной.

О закрытии проекта никто из знаменитостей не жалеет.