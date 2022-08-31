Три знака Зодиака проведут старость в нищете: есть ли среди них ваш?

Эти знаки рискуют остаться ни с чем на старости лет.

Существует множество способов приумножить свое состояние: ежемесячно откладывать определенные суммы на черный день, инвестировать средства в какой-нибудь перспективный проект, монетизировать свое хобби и получать деньги за то, что приносит удовольствие… Однако есть знаки зодиака, которые не задумывается о завтрашнем дне, словно Стрекоза из хрестоматийной басни. Они не пытаются заработать больше с помощью перечисленных выше способов, а потому к моменту выхода на пенсию остаются ни с чем. Рассказываем, какие же представители зодиакального круга рискуют провести свою старость в бедности.

Овен

Спонтанность и импульсивность - вот главные враги Овнов не только по жизни в целом, но и в финансовых вопросах. Представители огненного знака привыкли брать от жизни все, получать удовольствие здесь и сейчас, не особенно задумываясь над тем, что ожидает их завтра. Поэтому они легко тратят свои кровные на путешествия, развлечения, гаджеты и прочие вещи, которые прибавляют им статусности в глазах окружающих.

К тому же Овны известны своим непостоянным характером, а если человеку сложно контролировать самого себя, что же говорить о контролировании финансов?

Близнецы

Еще один знак зодиака, который ко времени выхода на пенсию вряд ли накопит себе внушительную финансовую подушку - это Близнецы. Представители воздушного знака находятся под покровительством Меркурия, планеты, названной в честь бога торговли, поэтому они могут зарабатывать очень много. Однако сохранить хотя бы часть средств на черный день у них не получается - при этом Близнецы зачастую и сами не могут сказать, куда разошлись все деньги. Они буквально утекают у них из рук - на шопинг, путешествия, развлечения.

Неудивительно, что однажды Близнецы остаются без единой копейки.

Рыбы

Уроженцы водного знака удивительно нерациональны во всем, что касается финансов. Даже если им предоставится возможность приумножить свое состояние, Рыбки будут долго думать, прежде чем ею воспользоваться. А когда, наконец, решатся, окажется, что шанс уже уплыл к кому-то более расторопному. Так и сидят Рыбки на одном месте вплоть до наступления преклонного возраста, надеясь, что произойдет чудо и деньги как-нибудь сами появятся.