Три трагедии в одной семье: что скрывает от поклонников главный мент страны «Казанова» Александр Лыков

Ковид сильно подкосил семью звезды «Улицы разбитых фонарей» Александра Лыкова. Пандемия унесла жизни троих близких людей актера – его сторожа, мачехи и тещи. Тяжело болела и дочь Лыкова Екатерина – ее чудом спасли врачи.

Александр Лыков признался, что пережить трагедию ему помогла супруга Алла и мысли о подвиге героев в Великую Отечественную войну.

В интервью «Вечерней Москве» актер рассуждает, что в войну его семье приходилось куда тяжелее:

«Мы же поглядели друг на друга и вспомнили, через что прошли наши бабушки. Моя одна растила ребенка. Другая вообще в голодное время таскала хлеб, хотя было запрещено даже колоски с поля собирать. На Кубани была тогда страшная ситуация. Но ничего — и любовь сохранили, и детей вырастили».

Это не позволило Лыкову опустить руки.