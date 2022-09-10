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Киноафиша Статьи Три трагедии в одной семье: что скрывает от поклонников главный мент страны «Казанова» Александр Лыков

Три трагедии в одной семье: что скрывает от поклонников главный мент страны «Казанова» Александр Лыков

10 сентября 2022 06:15
Три трагедии в одной семье: что скрывает от поклонников главный мент страны «Казанова» Александр Лыков

Выдержать испытания актеру помогли супруга и мысли о Великой Отечественной войне.

Ковид сильно подкосил семью звезды «Улицы разбитых фонарей» Александра Лыкова. Пандемия унесла жизни троих близких людей актера – его сторожа, мачехи и тещи. Тяжело болела и дочь Лыкова Екатерина – ее чудом спасли врачи.

Александр Лыков признался, что пережить трагедию ему помогла супруга Алла и мысли о подвиге героев в Великую Отечественную войну.

В интервью «Вечерней Москве» актер рассуждает, что в войну его семье приходилось куда тяжелее:

«Мы же поглядели друг на друга и вспомнили, через что прошли наши бабушки. Моя одна растила ребенка. Другая вообще в голодное время таскала хлеб, хотя было запрещено даже колоски с поля собирать. На Кубани была тогда страшная ситуация. Но ничего — и любовь сохранили, и детей вырастили».

Это не позволило Лыкову опустить руки.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей" (1997-2019)
Алла Новикова
Алла Новикова
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