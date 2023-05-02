«Три пера»: Лера Кудрявцева сделала честное признание о парике

Лера Кудрявцева теперь знает, каково быть в шкуре Андрея Малахова. До звездной блондинки дошли разговоры о том, что она носит парик.

В кадре телеведущая всегда появляется с идеальной укладкой. Знаменитость не изменяет любимой стрижке каре, из-за чего даже стала жертвой насмешек со стороны бывшего возлюбленного Сергея Лазарева. Когда звезды вели вместе одно из мероприятий, музыкант публично унизил Кудрявцеву, заметив, что ее прическа «забетонировалась», поскольку уже лет 10 как не менялась.

Все это породило слухи о том, что ведущая шоу «Секрет на миллион» использует накладки из волос. Один из поклонников блондинки прямо спросил ее об этом в социальных сетях.

«У вас на голове парик?» — поинтересовался фолловер, на что получил честный ответ.

Кудрявцева была удивлена таким домыслам и заявила, что ее прическа полностью натуральна.