Три мужа, четверо детей: Оленьку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» не узнать

Фильм «Мой ласковый и нежный зверь» прославил Галину Беляеву на весь СССР. Невероятно женственная и хрупкая Оленька в ее исполнении не оставила зрителей равнодушными. Но красота не гарантировала актрисе счастья в личной жизни.

Первым мужем Беляевой стал режиссер Эмиль Лотяну, который снял ее в картине «Мой ласковый и нежный зверь». У супругов родился сын, однако это событие не принесло их союзу счастья. Также отношения Беляевой и Лотяну усугубились во время съемок фильма «Анна Павлова». Галина подала на развод, а режиссер в отместку отобрал у нее сына. Позднее мальчик все-таки вернулся к матери.

Следующим избранником актрисы стал врач Леван Сакварелидзе. От него Беляева родила второго сына. Леван не спешил звать Галину под венец, и вскоре их отношения расстроились.

В третий раз артистке, наконец, повезло. Она вышла замуж за предпринимателя Сергея Дойченко, от которого родила дочь и сына. Сегодня счастливые супруги живут в загородном доме.

Беляева кардинально изменилась со времен своего кинодебюта. Она превратилась в блондинку, обзавелась морщинами, а ее взгляд утратил былую выразительность. Но 61-летней Галине удалось сохранить свою потрясающую фигуру, несмотря на рождение нескольких детей.