Три миллиона на кону: Валдис Пельш вернется на экраны в новой роли

Валдис Пельш решил поддержать музыкантов-любителей. В новом развлекательном шоу именно они будут сражаться за главный приз и соревноваться в своем мастерстве.

По данным СМИ, в новом проекте примут участие музыканты и коллективы, которые никогда не занимались пением профессионально. Сначала они представят членам жюри свои номера, а после будут проходить испытания, в результате которых самые достойные заберут с собой домой три миллиона рублей.

Другие подробности передачи «Поем на кухне всей страной» пока неизвестны. Например, кого возьмут на места экспертов, а также когда состоится премьера проекта. Однако, как пишет портал Teleprogramma.pro , артисты уже приехали в столицу со всей страны на съемки программы, поэтому ждать первый эпизод осталось недолго. В жюри же, по данным журналистов, непременно окажутся главные звезды шоу-бизнеса.