Три Марины Дмитрия Харатьяна: повезло только одной (фото)

Для Дмитрия Харатьяна имя Марина особенное. Это подтверждает история о трех женщинах, повлиявших на жизнь известного актера.

В 2000 году артист вместе с другом и его супругой, актрисой Мариной Левтовой, отправился кататься на снегоходах. Что-то подсказывало звезде экрана, что возлюбленной его приятеля не стоит ехать вместе с ними. Он пытался остановить коллегу по цеху, но та его не послушала. Это привело к страшной трагедии — в тот день артистка погибла, в чем Харатьян до сих пор винит себя.

Две других значимых для актера Марины стали его законными женами. С Мариной Буримовой артист отправился в ЗАГС, когда еще был студентом. У возлюбленных родилась дочь Александра, но от развода это их не уберегло. Супруги расстались через четыре года после появления наследницы, с которой Харатьян всегда поддерживал близкие отношения.

Второй женой знаменитости стала Марина Майко — на ней Харатьян женился после семи лет совместной жизни. Избранница подарила звезде сына Ивана, который, по мнению многих поклонников, растет его копией. К слову, артист не раз признавался, что не прочь стать отцом и в третий раз — он мечтает еще об одной дочери.