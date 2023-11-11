Третья жена боялась сына Данелии: удивитесь, но не из-за пристрастия и буйного нрава

Третья жена Георгия Данелии на всю страну открыла довольно странный и даже неприглядный секрет о совместной жизни с режиссером. Перетряхивать грязное белье семьи женщина не постеснялась.

Оказалось, что сын Данелии Николай был в нее страстно влюблен. И даже был готов проявлять внимание публично. Правда, Данелия-старший почему-то о ситуации, которая сложилась в его семье, ничего не знал. Вместо того чтобы сообщить о происходящем супругу, женщина решила рассказать о своих переживаниях на федеральном телевидении.