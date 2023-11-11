Третья жена боялась сына Данелии: удивитесь, но не из-за пристрастия и буйного нрава
В шкафу семейства хранился довольно странный скелет.
Третья жена Георгия Данелии на всю страну открыла довольно странный и даже неприглядный секрет о совместной жизни с режиссером. Перетряхивать грязное белье семьи женщина не постеснялась.
Оказалось, что сын Данелии Николай был в нее страстно влюблен. И даже был готов проявлять внимание публично. Правда, Данелия-старший почему-то о ситуации, которая сложилась в его семье, ничего не знал. Вместо того чтобы сообщить о происходящем супругу, женщина решила рассказать о своих переживаниях на федеральном телевидении.
«У нас с Колей не было никаких отношений, кроме дружеских. Я не думаю, что у него это было так глубоко и серьезно… Хотя если честно говорить, то я всегда боялась одна оставаться дома, потому что думала, что сейчас придет Коля и неизвестно, что произойдет дальше», — поделилась Данелия в беседе с Борисом Корчевниковым.