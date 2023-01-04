Третий сосок ни при чем: какой изъян у Чендлера из «Друзей» не заметили за 10 лет

Главной ролью в карьере Мэттью Перри стал Чендлер Бинг из легендарного сериала «Друзья». Миллионы поклонников следили за жизнью любимого героя в течение 10 сезонов, не пропуская многочисленные неловкие ситуации, в которые он попадал.

Одной из таких историй стали физические изъяны, которыми сценаристы наградили Чендлера. Так, он родился с тремя сосками, а однажды отрезал себе палец на ноге, когда уронил кухонный нож. На самом же деле у самого Перри был дефект, который упустили многочисленные зрители.

Дело в том, что в возрасте трех лет артист неудачно закрыл дверь автомобиля и прищемил руку. Из-за этого у него оторвалась фаланга среднего пальца на правой руке. Но из-за особенностей строения кистей артиста этот дефект виден далеко не сразу, но все же бросается в глаза.

Поклонники сериала заметили отсутствующий палец у Перри далеко не сразу. Несколько лет назад в Сети появилась серия доказательств от внимательного фаната, который изучил все серии «Друзей» и личные фотографии артиста. После этого Перри и поделился историей из жизни.