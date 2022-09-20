Третий не лишний: невольный свидетель первой брачной ночи Миронова покаялся

Марк Захаров имел возможность наблюдать за тем, как развивались отношения Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной. Вскоре актеры поженились, и режиссер вместе со своим другом Александром Ширвиндтом решил своеобразно их разыграть.

Вместе приятели приехали на дачу, где молодожены намеревались провести свою первую брачную ночь. Захарову и Ширвиндту пришла идея изображать из себя привидений — для этого они принялись наворачивать круги возле дома супругов, издавая специфические звуки. Вот только никакой реакции на это, к их сожалению, не последовало.

Тогда Ширвиндт, не пожелавший сдаваться просто так, посчитал, что третий не лишний, и через окно пробрался в комнату новобрачных. Там он укусил невесту за пятку, что той, как впоследствии решивший покаяться Захаров рассказал в одном из интервью, страшно не понравилось.