Трехсотый фильм стал последним: участь звезды Болливуда проберет до мурашек

Болливудское кино славится своими красавицами-актрисами. Одной из ярчайших звезд индийских фильмов считалась Шридеви. Но судьба этой невероятной артистки сложилась трагически — тайна ее смерти до сих пор покрыта мраком.

Шридеви обожали не только в родной Индии. На счету актрисы 300 картин, многие из которых знают за рубежом: «Волшебный бриллиант», «Чандни», «Джулия». К сожалению, именно трехсотый юбилейный фильм стал последним в карьере Шридеви.

Любимица индийской публики ушла из жизни в 2018 году в Дубае. Это случилось после свадьбы ее племянника, когда актриса решилась остаться в Эмиратах еще на несколько дней. Вскоре бездыханное тело 54-летней Шридеви обнаружили в ванной ее номера. В крови актрисы нашли алкоголь, что повергло ее родных в шок: по их словам, она никогда не принимала спиртное.

Расследование этой загадочной смерти закрывали и возобновляли несколько раз. Родные не верят, что это был несчастный случай, а пресса обвиняет во всем мужа Шридеви. До сих пор эта тайна не раскрыта, и, вероятно, дело никогда не сдвинется с мертвой точки.