Трехэтажный мат слышал весь вагон: известный телеведущий зарекся ездить по России на поездах

Телеведущий Влад Лисовец поделился впечатлениями от поездки из Крыма в Москву. Мужчину так шокировали российские поезда, что он посвятил своему путешествию целый пост в социальных сетях. Поведение сограждан поразило его не меньше, чем местное питание.

Хотя Лисовцу пришлось провести в дороге всего сутки, ему придется восстанавливаться от полученных впечатлений намного дольше. До поездки артист представлял себе современное общество совершенно иначе. По его словам, культура и доброта явно не те качества, которыми россияне могли бы гордиться. Знаменитость поразила «моральная нищета» людей, которые матерились на весь вагон и вели себя по-хамски.

Еще меньше Владу понравилась еда, которую можно было найти на остановках. Питание в поезде он назвал отвратительным и недопустимым даже для собак, а котлеты с пюре и вовсе обозвал птичьим пометом. Кажется, передвигаться по стране на поезде Лисовец больше не планирует.