В былое время газета «Московский комсомолец» ежегодно составляла списки любимейших исполнителей страны. Рейтинги основывались на голосовании фанатов, а 40 лет назад состязание было настолько горячим, что газету просто завалили письмами ― отправлено было больше миллиона экземпляров.

На вершине составленного тогда списка оказалась Алла Пугачева. У нее выходил очередной альбом с хитами «Песня на бис», «Старинные часы», «Маэстро», поэтому популярность певицы действительно била все рекорды. Однако сейчас любимую миллионами артистку все чаще критикуют поклонники. Многим россиянам не нравится, что в конце февраля женщина надолго уехала за границу и до недавних пор не возвращалась.

Второе место в рейтинге главных звезд 1982 года заняла София Ротару. С Пугачевой исполнительница долгое время шла вровень, но в последние дни уступила ей первое место, получив на 54 голоса меньше. Интересно, что песни из альбома артистки, вышедшего в том году, были написаны композитором Скрупинским. Он практически сразу после публикации результатов уехал из страны, поэтому властям пришлось изымать пластинки из магазинов. Точно так же сейчас происходит и с самой певицей. Прямо сейчас она находится не в России, так что считается большим количеством фанатов «неблагонадежным исполнителем».

Символично, что третье место в состязании 1982 года заняла Гинтаре Яутакайте, выпустившая незадолго до этого хит «В горнице». Вслед за Скрупинским после объявления результатов она вышла замуж за иностранца и уехала жить в Америку. Так что некоторые фанаты тоже разочаровались в ней.