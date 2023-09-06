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Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин

6 сентября 2023 20:00
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин

Ивар Калныньш считает, что недополучил гонораров.

Харизматичный актер Ивар Калныньш свою популярность получил именно в СССР. В родной Риге артист успел сняться всего в паре проектов, пока его не заметили советские режиссеры.

Талант и внешность иностранца понравилась постановщикам, поэтому его активно начали приглашать в разные картины. Неудивительно, что всего за несколько лет Калныньш стал настоящим любимцем всех женщин в СССР.

После распада Союза актер чаще снимался в сериалах, а также принимал участие в разнообразных шоу и рекламе. Однако сейчас от этого прошлого звезда открещивается.

Отношение актера к славе прошлых лет сильно поменялось. В настоящий момент он предпочитает работать в родной Латвии и крайне негативно отзывается об опыте работы в СССР. По словам Калныньша, ему платили копеечные гонорары, при этом на фильмах с его участием зарабатывали миллионы.

Актер отдельно подчеркнул, что творческие люди всегда готовы заниматься благотворительностью, но он это делал фактически ради мошенников. А теперь 75-летний латыш считает себя обманутым и требует российскую пенсию, которая, по его мнению, обязательно должна ему причитаться за работу в прошлом. Об этом пишет издание «АиФ».

Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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