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Тратиться на подарки не стала: Королева своеобразно поздравила Тарзана с годовщиной свадьбы

27 августа 2022 18:30
Тратиться на подарки не стала: Королева своеобразно поздравила Тарзана с годовщиной свадьбы

Выбор артистки многих удивил.

В жизни Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного как Тарзан, произошло знаменательное событие. Звездные супруги отметили 19-ю годовщину свадьбы и закатили по этому случаю громкую вечеринку.

Подробностями праздника певица поделилась в своих социальных сетях. Показала она и сюрприз, который подготовила для любимого мужа. Вот только впечатлить интернет-пользователей ей не удалось.

Тратиться на подарки не стала: Королева своеобразно поздравила Тарзана с годовщиной свадьбы

Звезда не стала тратиться на дорогостоящие подарки и своеобразно поздравила Тарзана с гранатовой свадьбой. Королева преподнесла ему гелиевые шары в виде жениха и невесты, которые напоминали артистку и ее благоверного.

Увидев такой презент, интернет-пользователи пришли к выводу о том, что Королева вполне могла подарить Тарзану что-то более долговечное и ценное. Исполнительница же комментировать свой выбор нужным не посчитала.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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