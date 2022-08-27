Тратиться на подарки не стала: Королева своеобразно поздравила Тарзана с годовщиной свадьбы
Выбор артистки многих удивил.
В жизни Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного как Тарзан, произошло знаменательное событие. Звездные супруги отметили 19-ю годовщину свадьбы и закатили по этому случаю громкую вечеринку.
Подробностями праздника певица поделилась в своих социальных сетях. Показала она и сюрприз, который подготовила для любимого мужа. Вот только впечатлить интернет-пользователей ей не удалось.
Звезда не стала тратиться на дорогостоящие подарки и своеобразно поздравила Тарзана с гранатовой свадьбой. Королева преподнесла ему гелиевые шары в виде жениха и невесты, которые напоминали артистку и ее благоверного.
Увидев такой презент, интернет-пользователи пришли к выводу о том, что Королева вполне могла подарить Тарзану что-то более долговечное и ценное. Исполнительница же комментировать свой выбор нужным не посчитала.