Трагическая гибель детей и измены: что скрывает несгибаемый Игорь Ливанов

Игорь Ливанов давно считается одним из самых успешных и талантливых современных актеров. За годы карьеры он снялся более чем в 80 фильмах и сериалах. Однако, как оказалось, в личной жизни артист не может похвастаться такими же успехами, как на творческом пути.

Так, в первый раз актер влюбился, еще будучи студентом. В стенах университета он встретил Татьяну Пискунову, с которой позднее официально познакомился на дне рождения друга, а после службы в армии сделал своей женой. Супруги жили счастливо вместе и воспитывали дочь Олю, но трагедия перечеркнула все их планы: летом 1987 года в страшной железнодорожной аварии погибли Татьяна и Оля.

Ливанов полностью ушел в работу, чтобы пережить несчастье. Он не рассчитывал, что вновь сможет с кем-то сойтись, но во время преподавания в Ростовском училище искусств встретил студентку Ирину, которая была на 12 лет его младше. Спустя некоторое время пара поженилась, и у них родился сын Андрей. Артист был счастлив во втором браке, но Ирина со временем поняла, что больше не любит своего мужа. Артистка влюбилась в Сергея Безрукова и ушла к нему, оставив супруга.

Ливанов вновь остался один, но не потерял контактов со своим наследником. Отец и сын регулярно созванивались, но в один из дней Ливанов-младший неожиданно перестал отвечать на звонки: как оказалось, его сердце остановилось от острой сердечной недостаточности.

Справиться с горем артисту, как он сам рассказал в программе «Судьба человека», помогла новая избранница Ольга, которая была далека от мира искусства. В то время в их паре ждали уже второго ребенка, и возлюбленная стала настоящей опорой для артиста.

Сейчас Ливанов живет счастливой жизнью со своей супругой. Он практически не появляется на экранах, посвящая все свое время семье и домашним делам.