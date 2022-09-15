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Трагедия сказалась на внешности звезды «Спасателей Малибу»: что у него с лицом?

15 сентября 2022 22:00
Трагедия сказалась на внешности звезды «Спасателей Малибу»: что у него с лицом?

Актер чуть было не погиб.

Заку Эфрону удалось построить успешную актерскую карьеру. На его счету внушительное количество ярких и запоминающихся ролей, что и помогло ему удержаться на плаву после страшной трагедии.

Сегодня актера не так просто узнать: его внешность со времен сериала «Спасатели Малибу» кардинально изменилась. И дело тут вовсе не в многочисленных пластических операциях. С Эфроном случился крайне неприятный инцидент, едва не стоивший ему жизни.

Трагедия сказалась на внешности звезды «Спасателей Малибу»: что у него с лицом?

В собственном доме актер неудачно упал и ударился челюстью о гранитный фонтан. В результате Эфрон получил серьезную травму челюсти, поэтому ему потребовалась срочная операция, а затем длительная реабилитация.

Как пишут иностранные СМИ, которых цитирует Telegram-канал Super, все это не уберегло лицо звезды, которое значительно деформировалось и стало «квадратным». Тем не менее режиссеры не отвернулись от актера и по-прежнему снабжают его работой.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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