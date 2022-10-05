Трагедия не случайна: «расследование» по делу Шатунова вскрыло жуткие детали

Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет от сердечного приступа. Смерть музыканта оказалась настолько неожиданной, что многие поклонники до сих пор не верят в случившееся. Некоторые из них решились на собственное расследование и смогли обнаружить неожиданные подробности.

Например, часть поклонников уверена, что произошедшее не было несчастным случаем. По мнению фанатов, директор музыканта Аркадий Кудряшов специально отвез музыканта далеко за пределы города, где нет врачей. Он спровоцировал сердечный приступ, а когда позвонил в скорую помощь, то не вызвал врачей, а лишь попытался узнать, что делать в подобной ситуации. Активистам даже удалось найти запись звонка, который сделал продюсер в тот день.

Также многие уверены, что Кудряшов выдает себя за другого человека. Его настоящая фамилия — или Муравьев, или Воронцов. И за этими именами в Сети можно увидеть десятки незаконных сделок.

Причина же, по которой близкие Шатунова решили убить его, заключается в деньгах. Как пишет «Комсомольская правда », права на песни якобы достались не семье, а другим людям.

Сам Кудряшов, а также близкие артиста при этом никак не комментируют ситуацию. Они отказываются общаться с прессой и не реагируют на многочисленные нападки поклонников.