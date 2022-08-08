Трагедия из-за беспечности: всплыла роковая ошибка Вицина

Георгий Вицин скончался в 2001 году из-за многочисленных проблем со здоровьем. Как оказалось, причиной этому могли стать убеждения артиста.

Всю жизнь знаменитый актер не отличался заботой о своем здоровье. Вицин никогда не обращался к специалистам, а со временем заставил и своих родных поступать точно так же. Артист даже не принимал лекарства — и это несмотря на проблемы с сердцем, печенью, легкими и другими органами.

Переживал он и из-за возможных счетов за услуги медиков. Дело в том, что Вицин в последние годы жил весьма скромно и, как отмечали его близкие, не мог позволить себе частные клиники. Поэтому предпочитал полностью игнорировать походы к любым врачам.

В итоге, когда ему стало плохо на сцене «Государственного театра киноактера», Вицин отказывался уезжать в больницу с врачами. Коллегам удалось уговорить актера, но сначала его положили в самую обычную городскую больницу, а уже позже перевели во Вторую клиническую больницу, о чем позаботился Никита Михалков. Как отмечает «Комсомольская правда », именно нежелание Вицина просить о помощи и игнорирование врачей долгие годы, вероятнее всего, привело к подобной ситуации, и специалисты не смогли спасти ему жизнь.