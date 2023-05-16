Товарищ Саахов ради иностранки решился на подлог: ее реакция обескуражит

Даже у самых именитых советских звезд были свои кумиры. Поэтому неудивительно, что популярный актер Владимир Этуш сходил с ума по певице Мирей Матье. А некоторые композиции сладкоголосой француженки артист использовал в своих постановках.

Однажды исполнителю роли товарища Саахова удалось встретить вокалистку. Ради нее он решился на подлог и вручил иностранной знаменитости собственную награду — «Звезду Театрала». Красавица запомнила подарок импозантного мужчины и спустя время смогла отблагодарить его необычным образом.

Владимир Абрамович приехал во Францию и, конечно, решил посетить концерт Мирей. Когда актер вышел на сцену с букетом, чтобы поздравить певицу, она представила его всей своей аудитории. Очаровательная брюнетка назвала знаменитого поклонника старейшим артистом России и добавила, что ей приятно его внимание. А Этуш был поражен и обескуражен такой реакцией исполнительницы.