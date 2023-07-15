«Тошнит от нее»: причин для ухода Малышевой из «Жить здорово!» оказалось предостаточно

Шоу «Жить здорово!» выходит на экраны больше 10 лет. Программа порядком надоела зрителям, как и ее ведущая Елена Малышева. Многие россияне спят и видят, как этот проект прекратит свое существование на федеральном канале.

Кажется, у передачи совсем нет поклонников, а вот хейтеров — хоть отбавляй. И главная заслуга в этом принадлежит главному теледоктору страны. Поведение Малышевой в кадре сильно раздражает публику, а ее высказывания настолько глупы, что давно стали мемами. Да и само содержание выпусков шоу, по мнению интернет-пользователей, оставляет желать лучшего.

«Уберите Малышеву. Тошнит от нее», «Надо же быть такой отвратной! Малышева — это просто рвотный порошок», «Не понимаю, почему эту депрессивную передачу еще не закрыли, ведь она практически никому не нравится», — пишут в Сети.

Однако пока руководство канала не желает прислушиваться к мнению зрителей. В прошлом году шоу покинуло эфир, но, как оказалось, радость россиян была преждевременной. Впоследствии Малышева вернулась к работе.